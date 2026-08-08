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Almora News: मंत्री कौशिक ने मां नंदा देवी में की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शनिवार को मां नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर समिति के सचिव मनोज सनवाल और अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे। इस धार्मिक अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल और मेयर अजय वर्मा सहित कई prominents ने उनका स्वागत किया।

Almora News: मंत्री कौशिक ने मां नंदा देवी में की पूजा

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शनिवार को मां नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति के सचिव मनोज सनवाल, व्यवस्थापक मुन्ना वर्मा, अनूप साह, अर्जुन बिष्ट, तारा चंद्र जोशी, महेश मिश्रा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, मेयर अजय वर्मा, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, रमेश बहुगुणा, दीपक पांडेय, संजय जोशी, जगत भट्ट आदि थे।

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