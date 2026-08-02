Almora News: गौशाला में घुसे गुलदार को वन विभाग ने किया रेस्क्यू
Almora News: अल्मोड़ा के ज्योली गांव में एक गुलदार रात करीब आठ बजे गौशाला में घुस गया। इससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद टीम ने गुलदार का सफल रेस्क्यू कर उसे रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। लोग अब गुलदार के आतंक से राहत की मांग कर रहे हैं।
Almora News: अल्मोड़ा। ज्योली गांव में शनिवार रात करीब आठ गुलदार गौशाला में घुस गया था। गुलदार के गौशाला में घुसने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोगों ने वन विभाग को गुलदार के गौशाला में घुसने की सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया और गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा। वहीं, लोगों ने वन विभाग से गुलदार की दहशत से निजात दिलाने की मांग की है।
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