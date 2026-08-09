Almora News: गुलदार को कैद करने के लिए लगाए तीन पिंजरे
Almora News: मयाल गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने तीन पिंजरे लगाए हैं और ट्रैप कैमरों से निगरानी की जा रही है। हालांकि, अब तक गुलदार का कोई सुराग नहीं मिला है। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वन विभाग की टीमें क्षेत्र में गश्त कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं।
Almora News: स्याल्दे। मयाल गांव में गुलदार को कैद करने के लिए वन विभाग ने तीन पिंजरे लगा दिए हैं। ट्रैप कैमरों से भी गुलदार की निगरानी की जा रही है। हालांकि अब तक गुलदार का कोई भी सुराग वन विभाग के हाथ नहीं लग सका है। जौरासी रेंज में तामाढौन अनुभाग के मयाल गांव में गुलदार के हमले के बाद दहशत बनी हुई है। लोगों को शाम के बाद घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। वहीं, वन विभाग की टीमें भी दिन-रात दोनों समय क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। शनिवार को भी विभाग की टीमों ने क्षेत्र में गश्त कर लोगों को जागरूक किया और एहतियात बरतने व गुलदार दिखने पर वन विभाग को तुरंत सूचित करने की अपील की।
अनुभाग अधिकारी चंद्रशेखर त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र में कुल तीन पिंजरे लगाए गए हैं। ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके। इसके अलावा गुलदार की चहलकदमी को कैद करने के लिए पांच ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी कैमरे में गुलदार नहीं दिखा है।
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