Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: सड़कें बंद, मुख्य मार्गों तक पहुंचना हुआ मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: अल्मोड़ा में मानसून सीजन में ग्रामीण झेल रहे दिक्कत अल्मोड़ा में मानसून सीजन में ग्रामीण झेल रहे दिक्कत अल्मोड़ा में मानसून सीजन में ग्रामीण झेल रहे दिक्कत

Almora News: सड़कें बंद, मुख्य मार्गों तक पहुंचना हुआ मुश्किल

Almora News: अल्मोड़ा। जिले की दो ग्रामीण सड़कों पर मलबा व बोल्डर आने से ग्रामीणों को दिक्कतों से जूझना पड़ा। सड़क बंद होने से ग्रामीणों के लिए मुख्य मार्ग तक पहुंचना मुश्किल हो गया। स्कूली बच्चों को भी परेशानी से जूझना पड़ा। मानसून सीजन में अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। बारिश के कारण ग्रामीण सड़कों में आए दिन भूस्खलन हो रहा है। मलबा और बोल्डरों के सड़क पर आने से यातायात पूरी तरह ठप हो रहा है। गुरुवार को टमटोना-गौना व तराड़ी-तूतैया सड़कों पर मलबा व बोल्डर आने से यातायात ठप हो गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन करना मुश्किल हो गया।

ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: सड़कें बंद, जिंदगी ठप, पीठ पर राशन ढोने को मजबूर सीमांत के ग्रामीण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Monsoon Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।