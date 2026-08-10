Almora News: रानीखेत में होगी क्यूट कान्हा प्रतियोगिता
Almora News: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रानीखेत में एक आयोजन समिति की बैठक हुई। इस बार 3 सितंबर को क्यूट कान्हा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को जन्म प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई। सांस्कृतिक समिति की तरफ से इस बार तीन सितंबर को क्यूट कान्हा प्रतियोगिता होगी। अध्यक्ष विमल सती ने बताया कि प्रतियोगिता में पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। यहां महासचिव गौरव भट्ट, संरक्षक हरीश साह, उपाध्यक्ष राजेंद्र पंत, कोषाध्यक्ष गौरव तिवारी, उप सचिव दीपक पंत, पंकज साह, शुभम अग्रवाल, डॉ विनीता खाती, गीता जोशी, रीना वर्मा थी।
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