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Almora News: रथयात्रा का तीन दिवसीय आयोजन शुरू हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: इसकोन द्वाराहाट की तरफ से भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा का तीन दिवसीय महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ। आयोजन में हवन, आध्यात्मिक प्रवचन, संकीर्तन और प्रसाद वितरण होगा। मुख्य आकर्षण भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथयात्रा है, जिसमें 56 भोग अर्पित किए जाएंगे।

Almora News: रथयात्रा का तीन दिवसीय आयोजन शुरू हुआ

Almora News: संजय मठपाल, द्वाराहाट। इस्कॉन द्वाराहाट की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा का तीन दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ। महोत्सव में हवन, आध्यात्मिक प्रवचन, संकीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। सुबह वैदिक यज्ञ, दोपहर बाद आध्यात्मिक प्रवचन और शाम को आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। आज कथा, संकीर्तन, आरती और प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। मुख्य आकर्षण दो अगस्त को आयोजित होने वाली भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की भव्य रथयात्रा होगी। 56 भोग महाभोग अर्पित किये जाएंगे।

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