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Almora News: वीरशिवा और सिटी मांटेसरी आमने-सामने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: मिशन इंटर कालेज में स्व. केडी बेलवाल अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल वीर शिवा और सिटी मांटेसरी टीमों के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में, वीर शिवा ने केंद्रीय विद्यालय को और सिटी मांटेसरी ने मिशन इंटर कॉलेज को हराया। मुकाबला मंगलवार को होगा।

Almora News: वीरशिवा और सिटी मांटेसरी आमने-सामने

Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। मिशन इंटर कालेज में स्व. केडी बेलवाल अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल वीरशिवा और सिटी मांटेसरी की टीमों के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में वीर शिवा ने केंद्रीय विद्यालय और सिटी मोंटेसरी स्कूल ने मिशन इंटर कॉलेज को हराया। प्रधानाचार्य हेमंत कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुकाबला मंगलवार को होगा। यहां प्रवक्ता अनिल मनी, संजय दास, विनय कुमार सिंह, अजय चंद, मनमोहन देव और चंदन मेहरा थे।

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