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Almora News: नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: महाविद्यालय सभागार में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ। शुभारंभ प्राचार्य डॉ डीसी पंत, नव प्रवेशित रितिका अधिकारी, रुचि थापा, अम

नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ
नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ

Almora News: संजय मठपाल , द्वाराहाट। महाविद्यालय सभागार में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ। शुभारंभ प्राचार्य डॉ डीसी पंत, नव प्रवेशित रितिका अधिकारी, रुचि थापा, अमन किरौला, राहुल तिवारी ने किया। विद्यार्थियों को कौशल विकास, पाठ्यक्रम, अकादमिक कैलेंडर, समय सारणी, अनुशासन, ड्रेसकोड आदि की जानकारी दी। यहां डॉ नाजिश खान, डॉ सुल्तान सिंह, डॉ सुमन गढ़िया, डॉ प्रणवीर प्रताप, डॉ विजय लक्ष्मी शर्मा, डॉ राजेश प्रसाद, डॉ भावना पंत, डॉ उपासना शर्मा, डॉ रिजवाना तबस्सुम, डॉ प्रकाश चंद्र, डॉ देवजनी अधिकारी आदि थे।

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