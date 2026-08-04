Almora News: मां मानिला देवी कमराड़ में निकाली कलश यात्रा
Almora News: कमराड़ विनायक में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। विधायक डॉ प्रमोद नैनवाल की उपस्थिति में महिलाओं ने पारम्परिक वेशभूषा में दो किमी की कलश यात्रा निकाली। आचार्य राजेंद्र नैलवाल और अन्य प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप दिया।
Almora News: सीएस सनवाल, भिकियासैंण। सिद्ध पीठ मां मानिला देवी कमराड़ विनायक में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस दौरान दो किमी दूरी तक कलश यात्रा निकाली गयी। जिसमें विधायक डॉ प्रमोद नैनवाल की मौजूदगी में महिलाओं ने पारम्परिक वेशभूषा में मां के जयकारों के साथ धार्मिक व सांस्कृतिक स्वरूप दिया। यहां कथा व्यास आचार्य राजेंद्र नैलवाल, अध्यक्ष तुला तड़ियाल, बहादुर रावत, राजेन्द्र रावत, ललित मठपाल, प्रेम रावत, कविता मनराल, पूरन सिंह, उमेश रावत आदि थे।
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