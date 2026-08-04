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Almora News: कुलपति आवास का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में एसएसजे विवि में नए कुलपति आवास का विधिवत पूजन के साथ उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट, कुलसचिव डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

Almora News: कुलपति आवास का हुआ शुभारंभ

Almora News: अल्मोड़ा। एसएसजे विवि में नवनिर्मित कुलपति आवास की विधिवत शुरुआत पूजन के साथ हुई। यहां कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट, कुलसचिव डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट, शोध व प्रसार निदेशालय के निदेशक प्रो. जगत सिंह बिष्ट, परीक्षा नियंत्रक प्रो. पंकज कुमार शाह, आचार्य प्रमोद लोहनी, कीड़ा प्रभारी लियाकत अली, देवेंद्र पोखरिया, विपिन जोशी, हरीश बिष्ट, त्रिलोक सिंह, आनंद सिंह बिष्ट, ईश्वर बिष्ट,आलोक वर्मा, हेमा डसीला रहे।

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