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Almora News: स्याल्दे में बारात घर का हुआ लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: ब्लॉक के ग्राम पंचायत चचरोटी के तोक खटालगैर में सोमवार को बारात घर का लोकार्पण किया गया। इसका नाम भूमि ब्लॉक के ग्राम पंचायत चचरोटी के तोक खटालगैर में

स्याल्दे में बारात घर का हुआ लोकार्पण
स्याल्दे में बारात घर का हुआ लोकार्पण

Almora News: गोविंद रावत, स्याल्दे। ब्लॉक के ग्राम पंचायत चचरोटी के तोक खटालगैर में सोमवार को बारात घर का लोकार्पण किया गया। इसका नाम भूमि दानदाता स्व. गोविंद भंडारी के नाम पर रखा गया। जमीन दान में देने पर आभार व्यक्त किया। यहां सल्ट विधायक महेश जीना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख मथुरा दत्त डुंगरियाल आदि रहे।

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