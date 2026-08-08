Almora News: नवप्रवेशित छात्रों का किया स्वागत
Almora News: एसएसजे परिसर के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में बीसीए के नव प्रवेशित छात्रों का दीक्षारंभ हुआ। विभागाध्यक्ष डॉ. पारुल सक्सेना ने छात्रों को समर्पण, नवाचार और निरंतर सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में अन्य शिक्षकों और विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। एसएसजे परिसर के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में बीसीए के नव प्रवेशित छात्रों का दीक्षारंभ हुआ। नवप्रवेशितों का स्वागत किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. पारुल सक्सेना ने समर्पण, नवाचार व निरंतर सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ने को कहा। यहां डॉ. मनोज कुमार बिष्ट, डॉ. सुशील चंद्र भट्ट, डॉ. पारस नेगी, डॉ. सुमित खुल्बे, डॉ. अर्पिता जोशी, डॉ. अनामिका पंत, इं. रवींद्र नाथ पाठक, सीजे यादव, अनूप सिंह बिष्ट, कमल जोशी, नंदन कनवाल, मनोज मेर आदि रहे।
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