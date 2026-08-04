Almora News: जाली सरकारी आदेश बनाकर बच्चों से उगाही का खेल

Almora News: अल्मोड़ा। जिले के स्कूलों में मैजिक शो दिखाने के नाम पर बच्चों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शातिर जादूगर ने शिक्षा विभाग की ओर से दी गई अनुमति पत्र में एआई से बदलाव कर दस रुपये प्रति छात्र शुल्क देने की बात अंकित कर दी। मामला खुला तो मुख्य शिक्षाधिकारी ने पत्र जारी कर निशुल्क शो कराने को कहा है। साथ ही मामले की जांच होगी। जिले के विद्यालयों में बच्चों की जेब पर डाका डालने के लिए सरकारी आदेशों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने से हड़कंप मचा है। असल में, शिक्षा विभाग की ओर से 16 मई को हरियाणा के जादूगर एमके सम्राट एंड पार्टी को विद्यालयों में बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए केवल निशुल्क लघु नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जादूगर ने विभाग के पत्र में कूटरचना करते हुए अपनी तरफ से प्रति छात्र दस रुपये शुल्क लेने की बात जोड़ दी, जिसमें प्रत्येक छात्र से 10 रुपये अंशदान लेने तथा एकत्र धनराशि का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराना अंकित था। जब इस जालसाजी और भ्रामक आदेश की भनक विभाग को लगी, तो पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। यहां बता दें कि 15 जुलाई को शिक्षा विभाग का मैजिक शो, राहत कोष बढ़ाएंगे बच्चे शीर्षक से आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने खबर प्रकाशित कर इस मामले का खुलासा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया। आदेश जारी कर नियमानुसार कार्यक्रम पूरी तरह निशुल्क ही आयोजित किए जाएंगे और किसी भी स्कूल में अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग पत्र में बदलाव किस स्तर से हुआ इसकी जांच में भी जुट गया है。