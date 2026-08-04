Almora News: जाली सरकारी आदेश बनाकर बच्चों से उगाही का खेल
Almora News: अल्मोड़ा में जादूगर ने स्कूलों में मैजिक शो दिखाने के नाम पर बच्चों से अवैध वसूली की। शिक्षा विभाग ने निशुल्क कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी थी, लेकिन जादूगर ने पत्र में बदलाव कर प्रति छात्र दस रुपये शुल्क का झूठा दावा किया। मामला खुलने पर प्रशासन ने जांच शुरू की।
Almora News: अल्मोड़ा। जिले के स्कूलों में मैजिक शो दिखाने के नाम पर बच्चों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शातिर जादूगर ने शिक्षा विभाग की ओर से दी गई अनुमति पत्र में एआई से बदलाव कर दस रुपये प्रति छात्र शुल्क देने की बात अंकित कर दी। मामला खुला तो मुख्य शिक्षाधिकारी ने पत्र जारी कर निशुल्क शो कराने को कहा है। साथ ही मामले की जांच होगी। जिले के विद्यालयों में बच्चों की जेब पर डाका डालने के लिए सरकारी आदेशों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने से हड़कंप मचा है। असल में, शिक्षा विभाग की ओर से 16 मई को हरियाणा के जादूगर एमके सम्राट एंड पार्टी को विद्यालयों में बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए केवल निशुल्क लघु नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जादूगर ने विभाग के पत्र में कूटरचना करते हुए अपनी तरफ से प्रति छात्र दस रुपये शुल्क लेने की बात जोड़ दी, जिसमें प्रत्येक छात्र से 10 रुपये अंशदान लेने तथा एकत्र धनराशि का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराना अंकित था। जब इस जालसाजी और भ्रामक आदेश की भनक विभाग को लगी, तो पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। यहां बता दें कि 15 जुलाई को शिक्षा विभाग का मैजिक शो, राहत कोष बढ़ाएंगे बच्चे शीर्षक से आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने खबर प्रकाशित कर इस मामले का खुलासा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया। आदेश जारी कर नियमानुसार कार्यक्रम पूरी तरह निशुल्क ही आयोजित किए जाएंगे और किसी भी स्कूल में अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग पत्र में बदलाव किस स्तर से हुआ इसकी जांच में भी जुट गया है。
जादूगर ने ऐसे रचा फर्जीवाड़े का जाल
आरोप है कि जादूगर ने विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए बकायदा कूटरचित दस्तावेज तैयार किया था। विभाग ने उसे केवल सामाजिक विषयों पर निशुल्क शो करने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने पत्र की शर्तों को बदलते हुए उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष का नाम जोड़कर₹ 10 रुपये शुल्क की अवैध बात लिख दी। स्कूल प्रबंधकों की ओर से जब खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से पत्रांक का रीचेक कराया गया, तब जाकर खुलासा हो पाया।
जिले में यह थी स्कूलों और बच्चों की स्थिति
जिले के सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर 12 तक कुल 59,678 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे से दस रुपये शुल्क लिया जाता तो कुल 5,96780 रुपये जमा होंगे। उस समय के जाली आदेश के तहत इस रकम में से सीधे तौर पर 1,79034 रुपये सीएम राहत कोष में जमा होने की बात कही गई थी। शेष 4,17746 रुपए आयोजक की झोली में जाएंगे।
कोट---
जादूगर या संस्था को बच्चों से पैसे वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है। विभाग की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा गया था कि कोई भी शो निशुल्क दिखाया जाएगा। कंपनी को निशुल्क और नियमानुसार ही कार्यक्रम आयोजित करने की हिदायत दी गई है। विभाग मामले की जांच कर रहा है।
-चंदन सिंह बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा
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