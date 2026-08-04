Almora News: द्वाराहाट में जड़ी-बूटी दिवस मनाया
Almora News: द्वाराहाट में महिला पतंजलि योग समिति ने जड़ी-बूटी दिवस मनाया, जिसमें लोगों को तुलसी, नीम, गिलोय, आंवला और अशोक जैसे औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग शामिल हुए, जैसे जिला प्रभारी नंदिता भट्ट और पूर्व नपं अध्यक्ष गणेश जोशी।
Almora News: संजय मठपाल, द्वाराहाट। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। लोगों को तुलसी, नीम, गिलोय, आंवला, अशोक सहित विभिन्न औषधीय पौधे वितरित किए गए। यहां जिला प्रभारी नंदिता भट्ट, पुष्पा भट्ट, सुमन गंगवार, रेखा किरौला, सुरज उपाध्याय, पूर्व नपं अध्यक्ष गणेश जोशी, चंद्र अधिकारी, कुसुम शाह, भावना अधिकारी, उमेश भट्ट, नवीन जोशी रहे।
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