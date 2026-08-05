Almora News: एनएच पर निकास नालियां चोक होने से परेशानी
Almora News: गर्मी के मौसम में बरसात का पानी घिंघारीखाल-गगास हाईवे पर बहने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि नालियां और कॉजवे चोक हो गए हैं और सड़क किनारे की झाड़ियां नहीं काटी गई हैं। ऐसे में आवागमन सुगम होना मुश्किल हो रहा है।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। घिंघारीखाल-गगास हाईवे पर बरसात का पानी सड़कों में बहने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि गगास तक मार्ग पर नालियां और कॉजवे चोक हैं। सड़क किनारे उगी झाड़ियां तक नहीं काटी गई हैं। इस कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि इन दिनों भारी बारिश हो रही है और पानी सड़कों पर बह रहा है। नीचे आबादी क्षेत्र है। यदि नालियों की सफाई हो जाए तो यातायात सुगम होगा और राहगीरों को भी परेशानी नहीं होगी।
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