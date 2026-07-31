Almora News: पांच ग्रामीण सड़कों के बंद होने से बढ़ी दिक्कतें
Almora News: अल्मोड़ा में बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ीं। जिले की पांच सड़कें बंद हो गईं और आवागमन ठप हो गया।भूस्खलन के कारण मलबा सड़क पर आ गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। एक अन्य सड़क पर पेड़ गिरने से भी यातायात प्रभावित हुआ।
Almora News: अल्मोड़ा। बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुक्रवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले की पांच ग्रामीण सड़कों के बंद होने से आवागमन मुश्किल होक गया। वहीं, नगर में दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहा। इन सड़कों पर भूस्खलन के कारण मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गया और आवाजाही ठप हो गई। आवागमन बाधित होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। वहीं, गुरुडाबांज-अंडोली सड़क पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से आवाजाही ठप हो गई। पेड़ को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया। ग्राम प्रधान सेली कैलाश पांडे ने बताया नायल बैंड से धरमघर-भानोलासैम होते हुए बजेला मोटर मार्ग में मलबा आने से यातायात बंद है।
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