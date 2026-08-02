Almora News: दो ग्रामीण सड़कों के बंद होने से बढ़ी दिक्कत
Almora News: अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से समस्याएँ बढ़ी हुई हैं। रविवार को दो ग्रामीण सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे ग्रामीणों को मुख्य मार्गों तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है। नगर और आस-पास के क्षेत्रों में बादल और धूप का मिश्रण है।
Almora News: अल्मोड़ा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को भी जिले की दो ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही ठप है। यातायात बंद होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उनका मुख्य मार्गों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। वहीं, नगर व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादलों के बीच धूप भी खिल रही है।
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