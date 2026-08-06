Almora News: अल्मोड़ा में सुबह हुई झमाझम बारिश
Almora News: अल्मोड़ा और आस-पास के क्षेत्रों में सुबह के समय झमाझम बारिश हुई। मौजूदा स्थिति में आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर बारिश के आंकड़े जैसे रानीखेत में 19 मिमी और जैंती में 26.5 मिमी रिकॉर्ड किए गए हैं।
Almora News: अल्मोड़ा। नगर व आसपास में सुबह के समय झमाझम बारिश हुई। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के भी आसार हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो अल्मोड़ा में दो मिमी, रानीखेत में 19 मिमी, चौखुटिया में तीन मिमी, द्वाराहाट में 3.5 मिमी, सोमेश्वर में 12 मिमी, मासी में 12.5 मिमी, भिकियासैंण में चार मिमी, ताकुला में 25.5 मिमी, शीतलाखेत में 17.5 मिमी, जैंती में 26.5 मिमी, जागेश्वर में 25.5 मिमी और सल्ट में 11.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
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