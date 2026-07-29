Almora News: रामकृष्ण कुटीर में गुरु पूर्णिमा पर वैदिक मंत्रोच्चार
Almora News: अल्मोड़ा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। रामकृष्ण कुटीर में मंगल आरती, वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा का आयोजन हुआ। खास पूजा में स्वामी ध्रुवेशानंद और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। महर्षि विद्या मंदिर पपरशैली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानाचार्य ने पर्व का महत्व समझाया।
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। जिले में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। रामकृष्ण कुटीर में मंगल आरती और वैदिक मंत्रोच्चार हुए। स्कूलों व अन्य जगहों पर भी गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बुधवार को रामकृष्ण कुटीर में गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा हुई। कुटीर में सुबह साढ़े 6 बजे से ही मंगल आरती हुई। इसके अलावा वैदिक मंत्रोच्चार और भजन, पूजा, हवन, भोग आरती, पुष्पांजलि व अन्य कार्यक्रम हुए। कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद के दिशा निर्देशन में कुटीर में पूजा और कीर्तन हुए। कुटीर के नित्य विदानंद ने पूजा सम्पन्न कराई। पूजा के बाद भंडारा भी लगा।
यहां स्वामी मायाधीशानंद, राजू महाराज, अमन कुमार , ज्ञान मायानंद महाराज, मेयर अजय वर्मा, नीरज भट्ट, डॉ. चंद्रप्रकाश फुलोरिया, डॉ. ललित जोशी, प्रो. एसए हामिद, डॉ. जेसी दुर्गापाल रहे। महर्षि विद्या मंदिर पपरशैली में गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य अंकित जायसवाल ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। यहां कैलाश चंद जोशी, शालिनी शर्मा, रमेश मेर, भूमिका गर्ब्याल, सुमित मलिक, कृपाल, कंचन, गीता, मनोज आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।