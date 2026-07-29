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Almora News: रामकृष्ण कुटीर में गुरु पूर्णिमा पर वैदिक मंत्रोच्चार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। रामकृष्ण कुटीर में मंगल आरती, वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा का आयोजन हुआ। खास पूजा में स्वामी ध्रुवेशानंद और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। महर्षि विद्या मंदिर पपरशैली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानाचार्य ने पर्व का महत्व समझाया।

रामकृष्ण कुटीर में गुरु पूर्णिमा पर वैदिक मंत्रोच्चार
रामकृष्ण कुटीर में गुरु पूर्णिमा पर वैदिक मंत्रोच्चार

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। जिले में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। रामकृष्ण कुटीर में मंगल आरती और वैदिक मंत्रोच्चार हुए। स्कूलों व अन्य जगहों पर भी गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बुधवार को रामकृष्ण कुटीर में गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा हुई। कुटीर में सुबह साढ़े 6 बजे से ही मंगल आरती हुई। इसके अलावा वैदिक मंत्रोच्चार और भजन, पूजा, हवन, भोग आरती, पुष्पांजलि व अन्य कार्यक्रम हुए। कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद के दिशा निर्देशन में कुटीर में पूजा और कीर्तन हुए। कुटीर के नित्य विदानंद ने पूजा सम्पन्न कराई। पूजा के बाद भंडारा भी लगा।

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यहां स्वामी मायाधीशानंद, राजू महाराज, अमन कुमार , ज्ञान मायानंद महाराज, मेयर अजय वर्मा, नीरज भट्ट, डॉ. चंद्रप्रकाश फुलोरिया, डॉ. ललित जोशी, प्रो. एसए हामिद, डॉ. जेसी दुर्गापाल रहे। महर्षि विद्या मंदिर पपरशैली में गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य अंकित जायसवाल ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। यहां कैलाश चंद जोशी, शालिनी शर्मा, रमेश मेर, भूमिका गर्ब्याल, सुमित मलिक, कृपाल, कंचन, गीता, मनोज आदि रहे।

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