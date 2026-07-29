Almora News: ग्रामीणों ने विधायक जीना का जताया आभार
Almora News: गोविंद रावत, स्याल्दे में बुधवार को कलझीपा जोशी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री गुरु गोरखनाथ हरज्यू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय अनुदान स्वीकृत कराने पर आभार जताया गया। विधायक ने स्मारिका 'जागृति' का विमोचन भी किया।
Almora News: गोविंद रावत, स्याल्दे। सबोली रौतेला में बुधवार को कलझीपा जोशी से आए ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। श्री गुरु गोरखनाथ हरज्यू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय अनुदान स्वीकृत कराने पर आभार जताया। इस दौरान विधायक ने स्मारिका 'जागृति' का विमोचन किया। यहां प्रधान हरीश चंद्र नैनाल, उपप्रधान दीपक रावत, कुंदन लाल, गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के पदाधिकारी सहित अन्य मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।