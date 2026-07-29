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Almora News: ग्रामीणों ने विधायक जीना का जताया आभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: गोविंद रावत, स्याल्दे में बुधवार को कलझीपा जोशी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री गुरु गोरखनाथ हरज्यू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय अनुदान स्वीकृत कराने पर आभार जताया गया। विधायक ने स्मारिका 'जागृति' का विमोचन भी किया।

ग्रामीणों ने विधायक जीना का जताया आभार
ग्रामीणों ने विधायक जीना का जताया आभार

Almora News: गोविंद रावत, स्याल्दे। सबोली रौतेला में बुधवार को कलझीपा जोशी से आए ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। श्री गुरु गोरखनाथ हरज्यू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय अनुदान स्वीकृत कराने पर आभार जताया। इस दौरान विधायक ने स्मारिका 'जागृति' का विमोचन किया। यहां प्रधान हरीश चंद्र नैनाल, उपप्रधान दीपक रावत, कुंदन लाल, गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के पदाधिकारी सहित अन्य मौजूद थे।

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