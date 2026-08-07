Almora News: शोभायात्रा से दिया समरसता और समानता का संदेश
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। भाजपा ने गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर भव्य कलश और शोभायात्रा आयोजित की। यात्रा महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुँचकर संपन्न हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने संत रविदास के सिद्धांतों की महत्ता पर प्रकाश डाला, जिसमें समाज में एकता और भाईचारे का महत्व है। सभी कार्यकर्ताओं ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर से भव्य कलश और शोभायात्रा आयोजित हुई। पाताल देवी से शुरू हुई यात्रा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंची। शोभायात्रा के शुभारंभ पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि संत गुरु रविदास जी का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानव सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने हमेशा जाति-पांति और ऊँच-नीच के भेद से ऊपर उठकर समाज को एकता और भाईचारे का सच्चा संदेश दिया। पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने कहा कि संत रविदास की वाणी हमें सत्य, करुणा और कर्म की प्रेरणा देती है।
व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके ऊंचे कुल से नहीं बल्कि उसके चरित्र और सेवा भाव से तय होती है।यात्रा के संयोजक धर्मेंद्र बिष्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को गुरु के बताए मार्ग पर चलकर समाज में आपसी सद्भाव मजबूत करने का संकल्प दिलाया। यहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नेगी, दर्जाधारी कुंदन लटवाल, रमेश बहुगुणा, सुभाष पांडे, गिरीश खोलिया, हरीश बिष्ट, मनोज सनवाल, मनीष जोशी, रेखा आर्य, कमला तिवारी, राजीव गुरुरानी, कैलाश गुरुरानी, विनीत बिष्ट, नवीन बिष्ट, प्रताप गैरा आदि मौजूद थे।
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