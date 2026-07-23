Almora News: प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ
Almora News: जीआईसी भाकुड़ा में हिमगिरि जनसेवा के अध्यक्ष गिरीश कोटनाला द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 6 से 12 वर्ष के मेधावियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Almora News: स्याल्दे। जीआईसी भाकुड़ा में हिमगिरि जनसेवा के अध्यक्ष गिरीश कोटनाला की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में 6 से 12 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। यहां भावना पाठक, नरेंद्र बिष्ट, माया नेगी, भुवन जोशी, सौरभ कुमार, मोहन पंचोली, कुलदीप मेहता, मंजू देवी, सुनीता देवी, पार्वती देवी, जानकी देवी, पूजा, दीपा देवी, माधव अधिकारी आदि थे।
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