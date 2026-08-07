Almora News: हवन यज्ञ के साथ शिवमहापुराण का समापन
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। चांदीखेत के मां कालीगाड़ मंदिर में हवन यज्ञ और शिव महापुराण कथा संपन्न हुई। व्यास बाला दत्त जोशी ने यज्ञ की महत्ता बताई और जनकल्याण की सीख दी। महिलाएं भजन कीर्तन में शामिल हुईं और श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद लिया।
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। चांदीखेत के मां कालीगाड़ मंदिर में हवन यज्ञ व भंडारे के साथ शिव महापुराण कथा संपन्न हुई। अंतिम दिन व्यास बाला दत्त जोशी ने हवन यज्ञ की महत्ता बताते हुए लोगों से जनकल्याण करते रहने की सीख दी। आरती के बाद महिलाओं के भजन कीर्तन किए। श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद लिया। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष रेवती देवी, मुख्य यजमान नंदन कुमंया, जीवन मेहरा, बीरबल कुमंया, देवेंद्र गिरी, राजेंद्र कुमंया, भोपाल किरौला थे।
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