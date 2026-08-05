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Almora News: ताड़ीखेत में खेल प्रतियोगिताएं 10 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, ब्लॉक एवं नगरपालिका स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तिथियां घोषित की गई हैं। ये प्रतियोगिताएं 10 और 11 अगस्त (ब्लॉक स्तर) तथा 12 और 13 अगस्त (नगरपालिका स्तर) पर आयोजित की जाएंगी। आयु वर्ग 14 से 23 वर्ष के आधार पर ये प्रतियोगिताएं होंगी।

Almora News: ताड़ीखेत में खेल प्रतियोगिताएं 10 से

Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ब्लॉक एवं नगरपालिका स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तिथियां घोषित हो गई हैं। ब्लॉक क्रीड़ा समन्वयक डॉ. शिवराज सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रतियोगिताएं 14-17, 17-19, 19-21 एवं 21-23 वर्ष आयु वर्ग के आधार पर होंगी। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 एवं 11 अगस्त, जबकि नगरपालिका स्तरीय प्रतियोगिताएं 12 एवं 13 अगस्त को श्रद्धानंद खेल मैदान ताड़ीखेत में होंगी।

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