Almora News: ताड़ीखेत में खेल प्रतियोगिताएं 10 से
Almora News: मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, ब्लॉक एवं नगरपालिका स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तिथियां घोषित की गई हैं। ये प्रतियोगिताएं 10 और 11 अगस्त (ब्लॉक स्तर) तथा 12 और 13 अगस्त (नगरपालिका स्तर) पर आयोजित की जाएंगी। आयु वर्ग 14 से 23 वर्ष के आधार पर ये प्रतियोगिताएं होंगी।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ब्लॉक एवं नगरपालिका स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तिथियां घोषित हो गई हैं। ब्लॉक क्रीड़ा समन्वयक डॉ. शिवराज सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रतियोगिताएं 14-17, 17-19, 19-21 एवं 21-23 वर्ष आयु वर्ग के आधार पर होंगी। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 एवं 11 अगस्त, जबकि नगरपालिका स्तरीय प्रतियोगिताएं 12 एवं 13 अगस्त को श्रद्धानंद खेल मैदान ताड़ीखेत में होंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।