Almora News: हत्यारे बाघ की तलाश में चार टीमें, पहले ट्रेंकुलाइज होगा

Almora News: सल्ट। सल्ट डभरा सौराल में हत्यारे बाघ की तलाश में वन विभाग ने चार टीमें गठित की हैं। टीमें दिन-रात डभरा-सौराल व आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। विभाग ने बाघ की मूवमेंट को ट्रेक करने के बाद उसे ट्रेंकुलाइज करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सल्ट के डभरा सौराल में सोमवार को बाघ के हमले से महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद अब वन विभाग अलर्ट हो गया है और बाघ की तलाश की जा रही है। वन विभाग के मुताबिक, गाँव व आसपास के क्षेत्रों में गश्त के लिए विभाग ने तीन टीमें गठित की हैं। प्रत्येक टीम में पांच वनकर्मियों को शामिल किया गया है। यह टीमें दिन के साथ रात में भी क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं। वहीं, एक टीम को डॉक्टर के साथ तैनात किया गया है। इसके माध्यम से बाघ की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। डभरा सौराल के साथ मोहान रेंज के अन्य संवेदनशील जगहों पर भी जाकर बाघ की गतिविधि का पता लगाया जाएगा। इसके आधार पर ही ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी की जाएगी। ताकि लोगों को आतंक से निजात मिल सके。