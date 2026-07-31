Almora News: बैसी का भंडारे के साथ हुआ समापन
Almora News: रानीखेत के खनियां स्थित ग्वेल देवता मंदिर में 11 दिनी बैसी और अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। भक्तजनों ने भजन कीर्तन में भाग लिया। दोपहर को भंडारा हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी भाग लिया।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। खनियां स्थित ग्वेल देवता मंदिर में 11 दिनी बैसी और अखंड रामायण पाठ का समापन हो गया है। सुबह मंदिर में तमाम अनुष्ठान हुए। दूर दराज से ग्रामीण भक्तजनों ने दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन चलते रहे। दोपहर बाद भंडारा शुरू हुआ। जिसमें आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी मंदिर पहुंच कार्यक्रम में भागीदारी की।
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