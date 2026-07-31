Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: बैसी का भंडारे के साथ हुआ समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: रानीखेत के खनियां स्थित ग्वेल देवता मंदिर में 11 दिनी बैसी और अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। भक्तजनों ने भजन कीर्तन में भाग लिया। दोपहर को भंडारा हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी भाग लिया।

Almora News: बैसी का भंडारे के साथ हुआ समापन

Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। खनियां स्थित ग्वेल देवता मंदिर में 11 दिनी बैसी और अखंड रामायण पाठ का समापन हो गया है। सुबह मंदिर में तमाम अनुष्ठान हुए। दूर दराज से ग्रामीण भक्तजनों ने दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन चलते रहे। दोपहर बाद भंडारा शुरू हुआ। जिसमें आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी मंदिर पहुंच कार्यक्रम में भागीदारी की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।