Almora News: ग्रामीणों को परंपरागत कृषि विकास की दी जानकारी
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया में खनूली के किसानों और कृषि विभाग की बैठक आयोजित की गई। विभाग के प्रशिक्षक हेमंत अधिकारी ने जैविक खेती के लिए गोबर की खाद के उपयोग और सहायता राशि की जानकारी दी। बैठक में प्रधान कैलाश पांडे सहित कई किसान मौजूद थे।
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। खनूली के किसानों और कृषि विभाग की बैठक हुई। विभागीय प्रशिक्षक हेमंत अधिकारी ने जैविक खेती के लिए गोबर से अच्छी गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद, गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल के तरीके बताए। बताया कि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि किसानों के खातों में डीबीटी से जमा होगी। यहां प्रधान कैलाश पांडे, नाथू राम पांडे, जेपी उपाध्याय, संजय उपाध्याय, धीरज उपाध्याय, हीरा भंडारी, कमला पांडे, कल्पना भंडारी, हरी सिंह भंडारी, प्रभा उपाध्याय, आनंद भंडारी, हरिश्चंद्र पांडे, हरीश उपाध्याय, पूरन पांडेय, रमेश पांडेय आदि थे।
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