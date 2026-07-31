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Almora News: बच्चों और शिक्षकों ने लगाए पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में प्राथमिक स्कूल सहित अन्य संस्थानों ने पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया। बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्केल और टेप लाइव एडवेंचर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

बच्चों और शिक्षकों ने लगाए पौधे
बच्चों और शिक्षकों ने लगाए पौधे

Almora News: अल्मोड़ा। प्राथमिक स्कूल उस्कोना,चौरा, इटौला, आंगनबाड़ी केंद्र महत गांव, जूनियर हाईस्कूल महतगांव व ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रेन्स एकेडमी हवालबाग में पर्यावरण जागरूकता अभियान हुआ। बच्चों व शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए। साथ ही पर्यावरण विषय पर क्विज प्रतियोगिता भी हुई। यहां रोहन मेहता, स्केल संस्था से दिनेश मेहता, टेप लाइव एडवेंचर से पंकज मेहता, कुंदन सिंह, अनिल लाल रहे।

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