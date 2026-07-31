Almora News: बच्चों और शिक्षकों ने लगाए पौधे
Almora News: अल्मोड़ा में प्राथमिक स्कूल उस्कोना, आंगनबाड़ी केंद्र महत गांव और अन्य विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। बच्चों और शिक्षकों ने पौधे लगाए और पर्यावरण विषय पर क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आयोजन में स्केल संस्था और टेप लाइव एडवेंचर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
Almora News: कमल पंत,अल्मोड़ा। प्राथमिक स्कूल उस्कोना,चौरा, इटौला, आंगनबाड़ी केंद्र महत गांव, जूनियर हाईस्कूल महतगांव व ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रेन्स एकेडमी हवालबाग में पर्यावरण जागरूकता अभियान हुआ। बच्चों व शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए। साथ ही पर्यावरण विषय पर क्विज प्रतियोगिता भी हुई। यहां रोहन मेहता, स्केल संस्था से दिनेश मेहता, टेप लाइव एडवेंचर से पंकज मेहता, कुंदन सिंह, अनिल लाल रहे।
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