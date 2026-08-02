Almora News: मोहान रेंजर को स्थानांतरण पर विदाई दी
Almora News: गोविंद रावतख् सल्ट में मोहान वन क्षेत्राधिकारी गंगा सरन के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। वन कर्मियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट किए। हेमा कर्नाटक ने उनकी सेवाओं की सराहना की, बताते हुए कि गंगा सरन ने मोहान रेंज में साढ़े चार वर्षों तक समर्पित भाव से काम किया।
Almora News: गोविंद रावतख् सल्ट। मोहान वन क्षेत्राधिकारी गंगा सरन के स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई दी गई। वन कर्मियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट किया। वन क्षेत्राधिकारी हेमा कर्नाटक ने गंगा सरन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मोहान रेंज में करीब साढ़े चार वर्षों तक समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दीं। यहां वन दरोगा भुवन चंद्र, जितेंद्र सिंह, रंजना भट्ट, ऋषभ कुमार, मोहित बिष्ट, मोहित आर्य, कैलाश रावत, सचिन, राजीव पांडेय, मनोज कुमार, मुकेश कुमार आदि थे।
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