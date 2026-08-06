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Almora News: चौखुटिया अस्पताल में ऑपरेशन शुरू, भवन निर्माण जल्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: डीएम अंशुल सिंह ने चौखुटिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किए गए। जल्द ही नए अस्पताल भवन का निर्माण शुरू होगा और एक ब्लड बैंक भी स्थापित किया जाएगा।

Almora News: चौखुटिया अस्पताल में ऑपरेशन शुरू, भवन निर्माण जल्द

Almora News: चौखुटिया। डीएम अंशुल सिंह ने चौखुटिया स्थित सीएचसी का दौरा कर वहां की चिकित्सा व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। बताया कि अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा मिलने के बाद बुधवार से यहां विधिवत ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत पहले ही दिन दो सर्जरीज की गईं। इस दौरान डीएम ने बताया कि नए अस्पताल भवन के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। डीएम ने ऑपरेशन थिएटर के सभी संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं का परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से मुलाकात की और मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया।

डीएम ने बताया कि अस्पताल में अब पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों की तैनाती कर दी गई है और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि स्टाफ नर्सों के लंबे समय से रुके हुए वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए। क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि अस्पताल में जल्द ही एक अत्याधुनिक ब्लड बैंक भी शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा, उन्होंने स्थानीय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में इसी सत्र से गणित विषय का संचालन शुरू करने की बड़ी घोषणा की। यहां एसडीएम सुनील कुमार, सीएमओ डॉ. हरीश पंत, ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी, भुवन कठायत, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अमजद खान आदि थे।

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