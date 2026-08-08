Almora News: छात्रवृत्ति को 130 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत शनिवार को 8 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं की जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। 130 से अधिक खिलाड़ियों ने दौड़ और अन्य दक्षता परीक्षाओं में भाग लिया। उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में कैलाश मेहरा, करिश्मा नायक, और धन सिंह धौनी शामिल थे।
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। स्टेडियम में शनिवार को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए आठ से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। 130 से भी अधिक खिलाड़ियों ने दौड़ व अन्य दक्षता परीक्षाओं में दमखम दिखाया। यहां कैलाश मेहरा, करिश्मा नायक, भोपाल सिंह चिलवाल, राजेंद्र सिंह राणा, सोबन सिंह कनवाल, धन सिंह धौनी, कमल तिवारी, विनोद कुमार, राजेश खोलिया आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।