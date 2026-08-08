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Almora News: छात्रवृत्ति को 130 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत शनिवार को 8 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं की जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। 130 से अधिक खिलाड़ियों ने दौड़ और अन्य दक्षता परीक्षाओं में भाग लिया। उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में कैलाश मेहरा, करिश्मा नायक, और धन सिंह धौनी शामिल थे।

छात्रवृत्ति को 130 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़
छात्रवृत्ति को 130 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। स्टेडियम में शनिवार को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए आठ से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। 130 से भी अधिक खिलाड़ियों ने दौड़ व अन्य दक्षता परीक्षाओं में दमखम दिखाया। यहां कैलाश मेहरा, करिश्मा नायक, भोपाल सिंह चिलवाल, राजेंद्र सिंह राणा, सोबन सिंह कनवाल, धन सिंह धौनी, कमल तिवारी, विनोद कुमार, राजेश खोलिया आदि रहे।

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