Almora News: आपदा प्रबंधन में तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही’
Almora News: अल्मोड़ा में विकास भवन सभागार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदाओं से निपटने में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। सभी विभागों को तालमेल बढ़ाने और जीरो रिस्पॉन्स टाइम पर काम करने के निर्देश दिए गए। भूतपूर्व सैनिकों के अनुभव का लाभ लेकर राहत कार्यों में तेजी लाने की बात कही गई।
Almora News: अल्मोड़ा। विकास भवन सभागार में शनिवार को आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदाओं से निपटने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय होगी। सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर जीरो रिस्पॉन्स टाइम पर काम करने की सख्त हिदायत दी। कार्यशाला के दौरान जिले में उपलब्ध संसाधनों और विभागीय तैयारियों की समीक्षा हुई। सीडीओ रामजी शरण शर्मा ने पावरपॉइंट से जिले के आपदा प्रबंधन तंत्र का खाका रखा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए अब भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों के अनुभवों का लाभ लिया जाएगा, जिससे राहत कार्यों में तेजी आ सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर आपदा उपकरणों की क्रियाशीलता को समय-समय पर जांचने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आपदा से बचाव केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। यहां जिपं अध्यक्ष हेमा गैड़ा, मेयर अजय वर्मा, दर्जाधारी कुंदन लटवाल, अपर सचिव प्रकाश चंद्र आदि थे।
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