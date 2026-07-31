Almora News: बंद पड़े जन औषधि केंद्र को फिर से खोलने की मांग
Almora News: रानीखेत के उप जिला अस्पताल परिसर में वर्षों से बंद जन औषधि केंद्र को फिर से खोलने की मांग तेज हो गई है। भाजपा महिला मोर्चा ने संयुक्त मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर दवाइयों की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों को लाभ देने के लिए इसे पुन: आरंभ करने की मांग की।
Almora News: नवीन भट्ट, रानीखेत। उप जिला अस्पताल परिसर में लंबे समय से बंद पड़े जन औषधि केंद्र को फिर से खोलने की मांग मुखर होने लगी है। भाजपा महिला मोर्चा ने यहां संयुक्त मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर केंद्र को खुलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दवाइयां महंगी होने के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं। प्रदेश मंत्री विमला रावत के नेतृत्व में महिला कार्यकर्तियों ने यहां संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी से मुलाकात की। कहा कि आम नागरिकों को कम कीमत पर जीवन रक्षक दवाइयों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पूर्व में अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खोला गया था।
खुलने के कुछ समय बाद से ही यह केंद्र अक्सर विवादों से घिरा रहा। जिसका लाभ आम नागरिकों को सही तरीके से नहीं मिल पाया। पिछले लंबे समय से यह केंद्र अब बंद पड़ा हुआ है। जिस कारण कम आय वाले दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाले नागरिकों को जीवन रक्षक दवाइयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाजार में दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जन औषधि केंद्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि आम नागिरकों को इसका लाभ मिल सके। संयुक्त मजिस्ट्रेट से इस संबंध में पहल करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनीता डाबर, जिला मंत्री रेखा आर्या, जिला कार्यकारिणी सदस्य अनू सोनकर सहित तमाम कार्यकर्तियां मौजूद रही।
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