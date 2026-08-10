Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Almora News: क्षतिग्रस्त नहर की नहीं हुई मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। भनोटिया-रामपुर-कुनिगाड मोटर मार्ग के निर्माण में जमनिया नहर को 8 साल बाद भी मरम्मत नहीं हुई है। गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 2017-18 में सड़क काटने से नहर को क्षति हुई थी। लोनिवि और सीएम से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है।

Almora News: क्षतिग्रस्त नहर की नहीं हुई मरम्मत

Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। भनोटिया-रामपुर-कुनिगाड मोटर मार्ग निर्माण में क्षतिग्रस्त जमनिया नहर की आठ साल बाद भी मरम्मत नहीं हुई। गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नेगी का कहना है कि 2017-18 में लोनिवि ने सड़क काटी थी। जिसमें नहर क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत को सचिव लोनिवि व सीएम के सामने रखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शीघ्र नहर मरम्मत और नवनिर्माण नहीं होने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।