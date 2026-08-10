Almora News: क्षतिग्रस्त नहर की नहीं हुई मरम्मत
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। भनोटिया-रामपुर-कुनिगाड मोटर मार्ग के निर्माण में जमनिया नहर को 8 साल बाद भी मरम्मत नहीं हुई है। गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 2017-18 में सड़क काटने से नहर को क्षति हुई थी। लोनिवि और सीएम से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है।
Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। भनोटिया-रामपुर-कुनिगाड मोटर मार्ग निर्माण में क्षतिग्रस्त जमनिया नहर की आठ साल बाद भी मरम्मत नहीं हुई। गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नेगी का कहना है कि 2017-18 में लोनिवि ने सड़क काटी थी। जिसमें नहर क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत को सचिव लोनिवि व सीएम के सामने रखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शीघ्र नहर मरम्मत और नवनिर्माण नहीं होने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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