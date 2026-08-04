Almora News: हैकर ने सहायक प्रबंधक के बैंक खातों से उड़ाए ढाई लाख
Almora News: अल्मोड़ा में विकास भवन के सहायक प्रबंधक (वैल्यूचेन) गोपाल दत्त चबडाल को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बनाया। उनके बैंक खाते से 29-30 जुलाई को बिना उनकी जानकारी के ढाई लाख रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई। उन्होंने कोतवाली अल्मोड़ा में शिकायत दर्ज करवाई है।
Almora News: अल्मोड़ा। विकास भवन स्थित परियोजना कार्यालय में तैनात एक सहायक प्रबंधक (वैल्यूचेन) को साइबर ठगों ने झांसे में लेकर ढाई लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से नैनीताल जिले के कोटाबाग वर्तमान में अल्मोड़ा के पाण्डेखोला स्थित पूल्डहाउस निवासी गोपाल दत्त चबडाल ने तहरीर दी है। कहना है कि वह अल्मोड़ा विकास भवन में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोत्थान परियोजना में सहायक प्रबंधक (वैल्यूचेन) के पद पर कार्यरत हैं। उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते मोबाइल फोन में गूगल पे ऐप से लिंक हैं। बताया कि बीती 29 और 30 जुलाई को उन्होंने गूगल पे के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन लेन-देन या ट्रांजैक्शन नहीं किया था।
इसके बावजूद, शातिर हैकर्स ने तकनीकी रूप से उनके खातों से 252000 रुपये की धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर कर दी। सोमवार को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की।
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