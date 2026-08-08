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Almora News: खोल्टा के खतरनाक मोड़ पर लगा क्रश बैरियर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा के खोल्टा क्षेत्र में लंबे समय से खतरा बने तीखे मोड़ पर क्रश बैरियर लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिली है। स्थानीय पार्षद अमित साह मोनू ने इस समस्या को उठाया था। स्थानीय लोगों ने डीएम और संबंधित विभाग का आभार जताया।

खोल्टा के खतरनाक मोड़ पर लगा क्रश बैरियर
खोल्टा के खतरनाक मोड़ पर लगा क्रश बैरियर

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। नगर के खोल्टा क्षेत्र में लंबे समय से दुर्घटना का कारण बने खतरनाक तीखे मोड़ पर आखिरकार क्रश बैरियर लगाए जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय पार्षद अमित साह मोनू ने संबंधित विभाग के समक्ष समस्या को प्रमुखता से उठाया था। लोगों ने डीएम सहित विभाग का आभार जताया। यहां पार्षद अभिषेक जोशी, सुनील कर्नाटक, देवेंद्र फर्त्याल, अतुल पांडे, सुनील नंदा, कमल तिवारी, अंजू पांडेय, शांति भट्ट थे।

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