Almora News: स्कूल नाम परिवर्तन के दावों की जांच में जुटी टीम

Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। जीआईसी नैलवालपाली में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण और विद्यालय का नाम बदलने के विवाद को लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही जर्जर हो चुके भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू हुआ। शुक्रवार को मानिला बहुद्देशीय शिविर में अभिभावक संघ और एसएमसी की ओर से की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम अंशुल सिंह के निर्देश पर सीईओ चंदन बिष्ट, डीईओ बेसिक रवि मेहता और बीईओ सीएल साह के साथ टीम मौके पर पहुंची और जीर्ण-शीर्ण भवनों को ध्वस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। इसके साथ ही सीएम की ओर से खुमाड़ में शहीद दिवस पर की गई नाम परिवर्तन की घोषणा के बाद उपजे विवाद की भी जांच की गई।