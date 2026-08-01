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Almora News: स्कूल नाम परिवर्तन के दावों की जांच में जुटी टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। जीआईसी नैलवालपाली में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण और विद्यालय नाम बदलने के विवाद को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। ध्वस्तीकरण कार्य शुरू हुआ। डीएम के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची। नाम परिवर्तन को लेकर भी विवाद की जांच की गई, जिसमें दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल की गई।

स्कूल नाम परिवर्तन के दावों की जांच में जुटी टीम
स्कूल नाम परिवर्तन के दावों की जांच में जुटी टीम

Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। जीआईसी नैलवालपाली में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण और विद्यालय का नाम बदलने के विवाद को लेकर शुक्रवार को शिक्षा विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही जर्जर हो चुके भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू हुआ। शुक्रवार को मानिला बहुद्देशीय शिविर में अभिभावक संघ और एसएमसी की ओर से की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम अंशुल सिंह के निर्देश पर सीईओ चंदन बिष्ट, डीईओ बेसिक रवि मेहता और बीईओ सीएल साह के साथ टीम मौके पर पहुंची और जीर्ण-शीर्ण भवनों को ध्वस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। इसके साथ ही सीएम की ओर से खुमाड़ में शहीद दिवस पर की गई नाम परिवर्तन की घोषणा के बाद उपजे विवाद की भी जांच की गई।

दरअसल, क्षेत्र के एक अन्य व्यक्ति ने स्वयं को शहीद परिवार का असली वंशज बताते हुए इस नामकरण पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिससे यह मामला लंबे समय से अधर में लटका हुआ था। जांच टीम ने नाम परिवर्तन को लेकर दावा पेश करने वाले दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत शहीदों के परिजनों से संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से मिलान किया। यहां पीटीए अध्यक्ष दिनेश धौलाखंडी, एसएमसी कैलाश तिवारी, प्रधानाचार्य हिम्मत सिंह कड़ाकोटी आदि मौजूद थे।

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