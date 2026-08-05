Almora News: जीआईसी नैलवालपाली के बच्चों को मिलेगा शुद्ध जल
Almora News: बीडीसी पुष्कर असवाल ने जीआईसी नैलवालपाली के बच्चों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के प्रयास में वाटर फिल्टर भेंट किया। अभिभावक संघ की बैठक में पेयजल की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई थी और स्टोरेज टैंक की नियमित सफाई की मांग भी उठाई गई। प्रबंधक और सदस्यों ने योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।
Almora News: गोविंद रावत , सल्ट। जीआईसी नैलवालपाली के बच्चों को शुद्ध जल मिल सके इसके लिए बीडीसी पुष्कर असवाल ने वाटर फिल्टर भेंट किया है। पिछले दिनों हुई अभिभावक संघ की बैठक में पेयजल की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई थी। साथ ही स्टोरेज टैंक की नियमित सफाई की मांग उठी थी। प्रधानाचार्य हिम्मत कड़ाकोटी, एसएमसी अध्यक्ष कैलाश तिवारी, पीटीए दिनेश धौलाखंडी, चंद्रशेखर भारती, डीआर औलिया, राकेश पिरोड़िया, डॉ. महेश राम ने आभार जताया है।
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