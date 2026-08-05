Almora News: बालप्रहरी की एक दिवसीय कार्यशाला
Almora News: संजय मठपाल, द्वारहाट। बालप्रहरी और भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जीजीआईसी बग्वालीपोखर में बाल मेला आयोजित किया जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां कराई गईं। विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Almora News: संजय मठपाल, द्वारहाट। बालप्रहरी और भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जीजीआईसी बग्वालीपोखर में बाल मेला लगाया। बाल मेले में बच्चों के बीच विभिन्न गतिविधियां कराई गईं। विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां ब्लॉक प्रमुख डॉ आरती किरौला, सचिव उदय किरौला, प्रधानाचार्य टीना पांगती, पूर्व बीडीसी नवीन सिंह कठायत, हेमलता पांडेय, बबीता, डॉ आशा खाती, सरिता पुरोहित, रेनू चम्याल, पूजा कुकरेती, प्रियंका आदि थीं।
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