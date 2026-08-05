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Almora News: अकीदत और गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में बुधवार को चेहल्लुम का आयोजन श्रद्धा और गमगीन माहौल के साथ किया गया। मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के प्रति अकीदत व्यक्त की और ताजियों का जुलूस निकाला। पुलिस बल भी इस दौरान सुरक्षा में तैनात रहा।

अकीदत और गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम जुलूस
अकीदत और गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम जुलूस

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। नगर में बुधवार को चेहल्लुम अकीदत, शांति और गमगीन माहौल के साथ मनाया गया। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की शहादत की याद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के मुख्य एवं पारंपरिक मार्गों से ताजियों का जुलूस निकाला। कर्बला के ऐतिहासिक बलिदान को याद करते हुए ताजियेदारों की ओर से ढोल-ताशों की मातमी धुनों के साथ जुलूस की शुरुआत की गई। पूर्व निर्धारित रूट के तहत नगर के नियाजगंज से लेकर थाना बाजार, लाला बाजार, कचहरी बाजार और भ्यारखोला मार्गों से होते हुए ताजियों का कारवां आगे बढ़ा। इस दौरान या हुसैन की सदाओं से पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया।

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बाद में सभी ताजियों को रीति-रिवाजों और अकीदत के साथ सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस बल पूरे रूट पर तैनात रहा। चेहल्लुम अध्यक्ष शमीम अहमद, इजलाल अहमद, अशरफ अली, खय्याम अंसारी, शाहेब कुरेशी, साकिब कुरैशी, अमन अहमद, राजा, शमीम अहमद, समरान कुरैशी, रहमान, जैद, अहमद रजा आदि थे।

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