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Almora News: बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। सामाजिक संस्था सार्थक प्रयास ने सौ छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षण सामग्री जैसे कॉपी, पेन, और ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किए। संस्था पिछले 14 वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान कर रही है।

बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की
बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की

Almora News: गणेश जोशी, चौखुटिया। सामाजिक संस्था सार्थक प्रयास की ओर से सौ छात्र-छात्राओं को कॉपी, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, रजिस्टर आदि आवश्यक शिक्षण सामग्री निशुल्क वितरित की गई। संस्था के पवन तिवारी ने बताया कि संस्था पिछले लगभग 14 वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान कर रही है

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