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Almora News: स्वतंत्रता सेनानी की मनाई जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: जीआईसी भनोली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विशन सिंह बिष्ट की जयंती मनाई गई। उनके पौत्र नरेंद्र सिंह बिष्ट ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कक्षा छह से 12 तक के प्रथम आने वाले छात्रों को धनराशि प्रदान की गई।

Almora News: स्वतंत्रता सेनानी की मनाई जयंती

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। जीआईसी भनोली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विशन सिंह बिष्ट राजकीय की जयंती मनाई गई। उनके पौत्र नरेंद्र सिंह बिष्ट ने स्व. विशन के जीवन पर प्रकाश डाला। कक्षा छह से 12 तक प्रथम आए छात्र-छात्राओं को धनराशि दी गई। यहां प्रताप गैड़ा, राजेन्द्र रौतेला, कैलाश राम, सुरेश राम, मनोज सिंह बोरा, कलावती देवी, विमला नेगी, रेनू महरा, गणेश विष्ट, सुभाष पाण्डे, शेखर विष्ट, भूपेश सिंह गैड़ा, विमला नेगी, रेनू मेहरा रहीं।

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