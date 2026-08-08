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Almora News: काव्य संग्रह का हुआ विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा के अयारपानी में एसएसजे परिसर के रसायन विज्ञान विभाग के शिक्षक प्रो. सुशील कुमार जोशी का काव्य संग्रह 'सरगोशियों का स्वर' विमोचन किया गया। इस मौके पर कई प्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित रहे, जैसे प्रो. ज्योति जोशी, प्रो. जगत सिंह बिष्ट और डॉ. अरुण कलखुडिया।

काव्य संग्रह का हुआ विमोचन
काव्य संग्रह का हुआ विमोचन

Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। अयारपानी (बिनसर) में एसएसजे परिसर के रसायन विज्ञान विभाग के शिक्षक प्रो. सुशील कुमार जोशी के काव्य संग्रह ‘सरगोशियों का स्वर’ का विमोचन हुआ। यहां प्रो. ज्योति जोशी, देव सिंह पोखरिया, प्रो. जगत सिंह बिष्ट, प्रो. नीरज तिवारी, नवीन बिष्ट, शंभु राणा, जगदीश जोशी, डॉ. ललित योगी, डॉ. पूरन जोशी, डॉ. अरुण कलखुडिया, जयमित्र सिंह, उमेश पांडे, गौरव, खजान आदि रहे।

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