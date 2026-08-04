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Almora News: प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर बांटे फल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने रानीखेत के उप जिलाचिकित्सालय में रोगियों को फल वितरित किए। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव विमला रावत और अन्य प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने दीर्घायु की कामना की।

प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर बांटे फल
प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर बांटे फल

Almora News: नवीन भट्ट,रानीखेत। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने उप जिलाचिकित्सालय में रोगियों को फल वितरित कर दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव विमला रावत, जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हेमा नेगी, ध्यान सिंह नेगी, दीप भगत, गिरीश भगत, विमल भट्ट, साहिल बेलवाल, सुल्तान खान, दर्शन मेहरा, उमेश पंत, चंदन भगत, प्रदीप बिष्ट, कैलाश बिष्ट, सुनीता डाबर, माया नैनवाल भारती भगत आदि थे।

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