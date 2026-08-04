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Almora News: प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर फल बांटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर, भाजपाइयों ने अल्मोड़ा के जिला और महिला अस्पताल में फल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और प्रदेश अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर कई प्रमुख भाजपा नेता भी उपस्थित थे।

प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर फल बांटे
प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर फल बांटे

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने जिला और महिला अस्पताल में फल वितरित किए और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। यहां जिलाध्यक्ष महेश नयाल, मेयर अजय वर्मा, पूर्व विधायक रघुनाथ चौहान, रवि रौतला, किरन पंत, बीना नयाल, अर्जुन बिष्ट, आनंद भोज, पूनम पालीवाल, अजय वर्मा, संदीप श्रीवास्तव, कैलाश गुरुरानी आदि थे।

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