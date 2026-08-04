Almora News: प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर फल बांटे
Almora News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर, भाजपाइयों ने अल्मोड़ा के जिला और महिला अस्पताल में फल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और प्रदेश अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर कई प्रमुख भाजपा नेता भी उपस्थित थे।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने जिला और महिला अस्पताल में फल वितरित किए और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। यहां जिलाध्यक्ष महेश नयाल, मेयर अजय वर्मा, पूर्व विधायक रघुनाथ चौहान, रवि रौतला, किरन पंत, बीना नयाल, अर्जुन बिष्ट, आनंद भोज, पूनम पालीवाल, अजय वर्मा, संदीप श्रीवास्तव, कैलाश गुरुरानी आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।