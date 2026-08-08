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Almora News: समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने डीएम अंशुल सिंह से मुलाकात कर अल्मोड़ा में खेल मैदानों और खिलाड़ियों की सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि यहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन खेलने के लिए पर्याप्त मैदान और संसाधनों का अभाव है। सुविधाओं का विकास जरूरी है।

Almora News: समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया

Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने डीएम अंशुल सिंह से मुलाकात कर जनसमस्याओं का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने खेल मैदानों और खिलाड़ियों की सुविधाओं का मुद्दा उठाया। कहा कि अल्मोड़ा में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर पर्याप्त खेल मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं और आवश्यक संसाधनों का अभाव है। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मैदानों का विकास और आवश्यक सुविधाएं जरूरी हैं।

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