Almora News: समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया
Almora News: पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने डीएम अंशुल सिंह से मुलाकात कर अल्मोड़ा में खेल मैदानों और खिलाड़ियों की सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि यहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन खेलने के लिए पर्याप्त मैदान और संसाधनों का अभाव है। सुविधाओं का विकास जरूरी है।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने डीएम अंशुल सिंह से मुलाकात कर जनसमस्याओं का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने खेल मैदानों और खिलाड़ियों की सुविधाओं का मुद्दा उठाया। कहा कि अल्मोड़ा में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर पर्याप्त खेल मैदान, प्रशिक्षण सुविधाएं और आवश्यक संसाधनों का अभाव है। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मैदानों का विकास और आवश्यक सुविधाएं जरूरी हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।