Almora News: पौधे रोप पर्यावरण संरक्षण का संदेश
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा में मानसखण्ड विज्ञान केंद्र और वन विभाग ने जैव विविधता पार्क में पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विभिन्न पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और स्थानीय प्रजातियों के महत्व पर विचार साझा किए।
Almora News: कमल पंत, अल्मोड़ा। मानसखण्ड विज्ञान केंद्र व वन विभाग की ओर से जैव विविधता पार्क में पौधारोपण व जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों ने विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय प्रजातियों के महत्व पर विचार साझा किए। यहां डीएफओ सिविल सोयम प्रदीप धौलाखंडी, उप प्रभारी मानसखंड विज्ञान केंद्र डॉ. प्रियंका अधिकारी, डॉ. जीसीएस नेगी, प्रो. वीपी पाण्डे, प्रदीप तिवारी आदि रहे।
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