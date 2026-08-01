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Almora News: लमगड़ा पुलिस ने छात्राओं को जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: पुलिस ने एएसओ प्रमोद पाठक की अगुवाई में जीजीआईसी जलना में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में छात्राओं को साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें कठिन परिस्थितियों में अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए भी प्रेरित किया गया।

लमगड़ा पुलिस ने छात्राओं को जागरूक किया
लमगड़ा पुलिस ने छात्राओं को जागरूक किया

Almora News: शुभम कपकोटी, लमगड़ा। पुलिस ने एएसओ प्रमोद पाठक के नेतृत्व में जीजीआईसी जलना में जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान छात्राओं को साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताया। छात्राओं को कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, निरंतर अध्ययन करने, अच्छी पुस्तकों से ज्ञान अर्जित को प्रेरित किया।

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