Almora News: ई-केवाईसी कराने और पुरानी पाइप बदलने की अपील
Almora News: सल्ट। ब्लॉक के गैस एजेंसी के प्रबंधक प्रकाश शर्मा ने एलपीजी उपभोक्ताओं से 16
Almora News: गोविंद रावत, सल्ट। ब्लॉक के गैस एजेंसी के प्रबंधक प्रकाश शर्मा ने एलपीजी उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक कनेक्शन की ई-केवाईसी कराने के साथ पांच साल पुरानी पाइप को बदलने की अपील की है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बताया कि स्मार्टफोन उपयोगकर्ता इडियान ऑयल वन ऐप के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। या सीधे गैस एजेंसी कार्यालय से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
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